شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في منتدى الشباب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقدت الدورة العاشرة لمنتدى الشباب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "عِقد من العمل: نحو بناء تعافي وقدرة على التحمل إزاء جائحة كورونا"، حيث شارك في فعاليات المنتدى حوالي عشرة آلاف مشارك عبر الوسائل الافتراضية.

وشهدت أعمال المنتدى مشاركة مصرية نشطة من جانب وزارة الشباب والرياضة، وممثلي منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع بعثة جمهورية مصر العربية الدائمة لدي الأمم المتحدة بنيويورك، حيث شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع وفد من ممثلي الشباب المصري، في فعاليات كل من الجلسة التفاعلية رفيعة المستوي التي عُقدت تحت عنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ومن أجل الشباب"، بالإضافة إلى الجلسة المخصصة للمنطقة العربية. وقد تناول وزير الشباب والرياضة التحديات التي تواجه الشباب في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الجهود الدولية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود وزارة الشباب والرياضة المصرية لتمكين الشباب، وتنفيذ حوالي 140 مشروع وبرنامج لزيادة انخراط الشباب في الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن البرامج الرامية إلى نشر قيم التسامح وتقبل الآخر، والتعايش السلمي.

وقد أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بنيويورك، أن منتدي الشباب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد أحد أهم المحافل الدولية لمناقشة موضوعات الشباب، حيث ركزت دورة العام الجاري علي عدد من الموضوعات الهامة، علي رأسها مساهمة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودورهم في تحقيق الأمن والاستقرار، فضلاً عن الجهد التطوعي الكبير الذي قام به الشباب في مختلف دول العالم في إطار الاستجابة للتداعيات السلبية لجائحة كورونا، مشيراً إلي أن المنتدي مثل فرصة مواتية لاستعراض الجهود المصرية لتمكين الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باعتبار أن شباب مصر هم قوتها الفاعلة لبناء المستقبل.