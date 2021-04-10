شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يعرض سمكة مجففة في اكتشافه المدينة المفقودة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الدكتور زاهى حواس وزير الآثار السابق، المقتنيات المكتشفة داخل المدينة المفقودة، أو المدينة الذهبية بمنطقة هابو غرب الأقصر والتى ضمت سمكة مجففة منذ آلاف السنين، تظهر بحالتها الطبيعية.

وقال الدكتور زاهى حواس، إن هذه المدينة أطلق عليها اسم المدينة الذهبية لأنه عثر عليها في نهاية العصر الذهبي وكذلك اسم المفقودة لأنه لم يتصور أي عالم آثار أن المدينة كانت موجودة.

وأوضح أن المدينة كانت تحمل اسم «إشراقة آتون» التى يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3 آلاف عام.

وأضاف أن هذه المدينة مدينة سكنية وإدارية وصناعية في غرب محافظة الأقصر، وهى المدينة التي تضم سلسلة من المنازل التي تؤكد أن البر الغربى كان به حياة للمصريين القدماء وليس كله مدافن كما يردد الكثيرون.

سمكة مجففة ضمن مقتنيات المدينة المفقودة بغرب الاقصر