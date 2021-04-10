شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى من مركز ألبان المنيا: هدفنا الاعتماد على المنتج المحلي..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى (مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص بالمنيا)، وذلك بحضوراللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعدد من قيادات الوزارتين.

وأشار الوزير "مرسى" إلى أن افتتاح هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، للاستفادة من حجم ما تنتجه مصر من ألبان، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل من خلال كافة شركاتها التابعة على تلبية احتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق أرقى المعايير، وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة، لافتا إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى هذا المشروع يأتى من منطلق إيمان الوزارة بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول كما أنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.

من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مركز تجميع الألبان النموذجى بأبوقرقاص على أعلى مستوى من الجودة والمواصفات الفنية القياسية، حتى يكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع ألبان، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 10 أطنان لبن يوميا، ويمكن مضاعفتها إلى 20 طنا، ومزود بمنظومة تبريد سريع بقدرة 5 أطنان / الساعة، ويشتمل على 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 أطنان لبن ووحدة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ووحدة غلاية لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة.