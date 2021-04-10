شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 1.5 مليار جنيه للخطة الاستثمارية بجنوب سيناء منذ 2014 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية التى تعمل على تنفيذ الرؤية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، وتطوير بنيتها الأساسية ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية وتجديد وتطوير بعض الأنشطة والمبانى وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، مؤكداً أن تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً فى برنامج الحكومة، وتعطى وزارة التنمية المحلية هذا الملف الحيوى أهمية خاصة فى خطة عملها لمواصلة جهود تنمية المحافظة وذلك فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاها، بهدف تحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداداً طبيعيا لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.

وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أنه من بين تلك المشروعات بمحافظة جنوب سيناء مشروعات مدينة شرم الشيخ العاجلة تنفيذاً لتوجيه رئيس الجمهورية حتى تكون على أتم استعداد لاستقبال عودة السائحين باعتبارها من أشهر المقاصد السياحية فى العالم، مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا

وأوضح شعراوى، أن ما تحقق من إنجازات على أرض جنوب سيناء منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شملت جميع القطاعات الحيوية والخدمية لأهالى المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالى الخطة الاستثمارية لجنوب سيناء منذ عام 2014 وحتى العام المالى الحالى 2020/2021 تجاوزت 1.5 مليار جنيه منها 136 مليون جنيه لمشروعات قطاع الكهرباء و241 مليوناً لقطاع الطرق والكبارى والأنفاق و126 مليوناً لتحسين البيئة و180 مليوناً لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور، و161 مليوناً لتدعيم الوحدات المحلية، إضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية وتنمية المرأة وذلك لتحقيق نقلة كبيرة فى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.

وقال شعراوى، إن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى نمضى بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض جنوب سيناء بالتنمية والرخاء لكى تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً أنه تم تخصيص 34 مليون جنيه لتطوير قرى رأس مسلة والرندل ووادى مكتب ووادى سعال ووادى الطور فى إطار المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية، كما ساهمت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ 7 تجمعات تنموية وتنفيذ 591 وحدة سكنية.

ولفت الوزير إلى أنه تم اعتماد 79 مليون جنيه لتنفيذ 2 خلية دفن بمدينتى شرم الشيخ والطور وإصلاح معدات النظافة بالمحافظة، كما تم توريد حوالى 34 ألف كشاف موفر للطاقة بشوارع المحافظة، موضحاً أن الوزارة قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارات السياحة الآثار والبيئة بتطوير منطقة وادى الدير بسانت كاترين بجنوب سيناء، لاستعادة الطابع التراثى والحضارى للمنطقة بما يتفق مع كون المنطقة من مواقع التراث العالمى لليونسكو، ويجرى حاليا توسيع نطاق المشروع ليشمل المدينة وتعزيز قدرات السكان وتأهليهم وتطوير البنية التحتية لمطار سانت كاترين، مضيفاً أن الحكومة تتابع باهتمام عملية تطوير مدينة سانت كاترين لتكون مقصداً هاماً للسياحة الدولية نظراً لأهمية هذه المناطق المقدسة ذات الآثر الغالى فى نفوس معتنقى الديانات السماوية الثلاث .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يجرى العمل لتوفير 200 مليون جنيه لرصف ازدواج وتوسعة الطريق الساحلى إلى كمين الوادى بمدينة طور سيناء، وإنشاء كوبرى سيارات عمودى عليه لربط شطرى المدينة، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير ميناء الطور البحرى وإنشاء 1750 وحدة سكنية بالمدينة لاستيعاب الطلب المتزايد للمواطنين عليها، وإنشاء المنطقة اللوجستية لجامعة الملك سلمان تمهيداً لافتتاح المقر الرئيسى للجامعة بمدينة طور سيناء فى احتفالات أكتوبر هذا العام .

وتابع شعراوى، أنه يجرى أيضاً تفعيل وتشغيل مطار طور سيناء بالتزامن مع افتتاح المقر الرئيسى لجامعة الملك سلمان وتطوير ميناء الطور البحرى وإعداده لاستقبال البواخر التجارية والسياحية، والاهتمام بمنطقة حمام موسى ووضعها على خريطة السياحة الاستشفائية العلاجية .

وأكمل وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق أيضاً لدعم البنية التحتية لمدينة طابا واستكمال تنفيذ مشروعات التجمعات اليدوية بالمدينة وانشاء محطة تحلية مياه البحر بتكلفة 150 مليون جنيه، وتقوية شبكات المحمول واستكمال انشاء السدود والبحيرات لحماية مدينة طابا ونويبع من السيول.