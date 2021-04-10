شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تؤكد انتظام صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس مع معاشات أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، انتظام صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس بالتوازى مع معاشات أبريل لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد.

وكان مجلس النواب أقر قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015

يذكر أن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد في وقت سابق سعى الحكومة إلى "رقمنة" نظام التأمين الاجتماعي، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أى خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفى للعاملين فى الهيئة، ورفع كفاءة العاملين فى الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، وأن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع فى التغطيات التأمينية.