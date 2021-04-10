شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال تطوير وصيانة نادى الرى بالزمالك على مساحة 2310 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أعمال تطوير وصيانة نادى الرى بشارع أبو الفدا بالزمالك، بحضور عدد من قيادات الوزارة، ويمتد نادى الرى على مساحة 2310 متر مربع، ويضم النادى مطعم وكافتريا وأكشاك خدمية، ومنطقة مفتوحة متعددة المناسيب بمساحة 1769 متر مربع، ومنطقة أطفال بمساحة 210 متر مربع، وممشى خاص بذوى الاحتياجات الخاصة.

وشهد الحفل تكريم الفائزين فى مسابقة "معلومة، سؤال وجواب"، والتى أقيمت ضمن أنشطة مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه "ستارز" الممول من الاتحاد الأوروبى، والذى يشرف على تنفيذ انشطته قطاع التخطيط بالوزارة.

كما شهد الحفل أيضاً تكريم عدد من سفراء المياه الشباب بالاضافة لتكريم احد الشباب المبدعين، وذلك تقديراً لجهودهم فى زيادة وعى مجتمعاتهم بقضايا المياه.

وتم الإعلان عن المسابقة الإذاعية الرمضانية (السر فى بير) والتى ينظمها المشروع بالتعاون مع إذاعة الشباب والرياضة، وتهدف لزيادة الوعى بقضايا المياه ومواجهة تحديات ندرة المياه التى تواجهها مصر حالياً، وسوف يتم بث المسابقة يومياً ما عدا أيام الجمعة على إذاعة الشباب والرياضة (108) إف ام الساعة 12:30 ظهراً، وسيتمكن المشاركون من الإجابة على سؤال الحلقة من خلال الاتصالات الهاتفية وعلى صفحة المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.