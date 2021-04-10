شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الدولة المصرية تسعى إلى التوسع فى الإنشاءات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أثناء زيارته لمحافظة الغربية، إن الدولة المصرية تسعى إلى التوسع فى الإنشاءات التعليمية بالمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لتقديم الخدمات التعليمية، موضحا أن وضع حجر الأساس للجامعة التكنولوجية اليوم، جاء بجهد ومساندة لجنة التعليم والبحث العلمى، وذلك لتوفير قطعة أرض تتوسط محافظات الدلتا .

وأضاف: إن هذه الجامعة تعد واحدة من أصل 6 جامعات، جميعهم جامعات تكنولوجية معنية بتعليم تطبيقى وتدريبى، موضحا أن هذه الجامعة سيكون بها برامج خاصة لقطاعات الغزل والنسيج نظرا لوجودها بجانب مدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وكذلك الصناعات الغذائية والبتروكيماوية .

وأشار إلى ان الجامعات التكنولوجية تبنى طبقا للدراسات الاقتصادية الصناعية والمقصود منها هو تخريج طالب متعلم متدرب مع توفير فرصة عمل له ، موضحا أنه سيتم توفير فرص عمل لأهالى المحافظة ، وأن الجامعات التكنولوجية هى شريان جديد للتعليم الفنى التطبيقى .

جاء ذلك خلال وضع حجر الأساس للجامعة التكنولوجية بقرية بهبيت الحجارة التابعة لمركز ومدينة سمنود فى محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، بحضور كلا من محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .



