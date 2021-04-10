شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الفلكية بجدة: كويكب صغير يمر قرب كوكبنا اليوم دون خطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الكرة الأرضية، اليوم لسبت 10 أبريل 2021، عبور كويكب صغير مكتشف حديثا يسمى 2021 GT3 يبلغ قطره 20 مترا وهو يتحرك بسرعة 24.4 كيلومتر بالثانية، وسيعبر بسلام، ولا يوجد خطر اصطدامه بكوكبنا، ولن يكون مشاهدا بالعين المجردة .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن الكويكب 2021 GT3بنفس حجم الكويكب الذى اخترق سماء روسيا فى فبراير 2013 وتفكك على ارتفاع منخفض، وتحررت عنه طاقة عالية جدا تسبب فى موجه صدم ناتجة عن الانفجار فى السماء أدت لتهشم زجاج المبانى وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير، وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الارض فى صورة احجار نيزكية.

وأوضحت الجمعية أن الكويكبات الصغيرة التى تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية الأرض، وهو تأثير يطلق عليه " مساعدة الجاذبية " وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة فى دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة فى نظامنا الشمسي، وتستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الاجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسى تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.

إضافة أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأى تهديد حقيقى فى المستقبل.