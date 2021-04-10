شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس قيس سعيد يدعو الرئيس السيسى لزيارة تونس الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة تونس في الفترة المقبلة، قائلا: "أدعوكم فخامة الرئيس إلى زيارة تونس في أقرب الأوقات".

وأردف في مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة: "أكدت أيضا لسيادة الرئيس عن جملة من المسائل الأخرى الجوهرية وهناك تقارب واتفاق تام حولها، والتقارب ليس بالجديد.. التقارب قديم ونتطلع إلى مستقبل قادم إن شاء الله بفكر جديد وبوسائل جديدة بأننا نسعى إلى تحقيق أحلام شعبنا في مصر وتونس وأن يكون هناك بعد إنساني لجملة من القضايا المطروحة".

واختتم: "الإنسانية عانت كثيرا ولابد أن نستنبط جملا جديدة لخروجها من المعاناة.. وأتوجه إلى الرئيس السيسي بالشكر على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى كل ما يفعله من أجل تحقيق هذه الأهداف المشتركة"، مسترسلا: "لابد أن نعى المخاطر وضرورة التصدي إليها بكافة الوسائل وتحدث مع الرئيس السيسي عن ضرورة التربية حتى نحصن مجتمعاتنا ضد التطرف وهذه الحركات التي لا تؤمن لا بالدولة ولا بتماسك المجتمعات".