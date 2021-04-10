شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي خلال مؤتمر مع نظيره التونسى: اتفقنا على دعم ليبيا بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم استعراض القضايا المطروحة على الساحة العربية والحفاظ على الامن القومى العربى، وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية ورفض كافة محاولات التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدولة العربية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسى: "أكدنا مواصلة الجهود لدعم الجهود الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعالم العربى، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية.

وتابع الرئيس السيسى: "تناولنا تطورات الازمة الليبية وتفعيل الدول العربى إزاء هذه الازمة، ورحبنا بتشكيل السلطة التنفيذية فى ليبيا، وأكدنا على استعدادنا لتقديم كافة اشكال الدعم بما يمكنها بإدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات نهاية العام الجارى، وانهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا، بما يضمن استقرارها الكامل والمنشود، ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبى الشقيق".