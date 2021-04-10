شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أجريت مباحثات مكثفة مع الرئيس التونسى حول العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنظيره التونسى قيس سعيد، قائلا: "من دواعى سرورى البالغ أن ارحب بالرئيس التونسى قيس سعيد فى أول زيارة رسمية له فى بلده الثانى مصر.. ويجمعنا مع تونس روابط تاريخية عميقة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسى: "أجريت مع الرئيس التونسى مباحثات مكثفة وبناءة تناولها خلالها عددا كبيرا من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، عكست الارادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى أفاق أرحب، من خلال تفعيل أطر التعاون والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات".