شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: اتفقنا على إعلان 2021 – 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه بحث مع نظيره التونسى قيس سعيد، سبل الارتقاء بالتعاون الثقافى بما يسهم فى تعزيز التقارب بين الشعبين خاصة لدور الثقافة فى التصدى لمخاطر التطرف الفكرى التى تواجهها دول المنطقة، واتفقنا على إعلان 2021 – 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة فى كلا من مصر وتونس، بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهم.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسى: "تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولى لتقديم مقاربة شاملة لتصدى لهذه الظاهرة بمختلف ابعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والايدولوجية".

وتابع الرئيس السيسى: "تم التأكيد على مواجهة كافة التنظيمات وتجفيف منابع التمويل بالإضافة إلى مواجهة الفكر المتطرف الذى يشكل تهديدا على المنطقة وشعوبها".