شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ناقشت مع رئيس تونس تحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه ناقش مع نظيره التونسى، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التقارب بين البلدين والشعبين الشقيقين، واخذا فى الاعتبار التحديات المشتركة التى تواجه البلدين، على رأسها تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات السلبية، ومنع تقويض الدولة الوطنية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسى: هناك تقارب في وجهات النظر فى البلدين حيال مختلف القضايا، وهناك المزيد لتعزيز التعاون باهتمام خاص، وأكدت استعداد مصر لتطوير هذا التعاون بما يحقق أهداف التنمية فى البلدين، وعلى المستوى التجارى والاستثمارى الذى نأمل أن يرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.