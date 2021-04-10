شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: قضية فلسطين محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه استعرض مع نظيره التونسى قيس سعيد، القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين على أهمية دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن القومي العربي ، وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأضاف الرئيس في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التونسى بقصر الاتحادية اليوم السبت، أنهما أكدا على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربي، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.