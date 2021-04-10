أخبار مصر.. الرئيسان السيسي وقيس سعيد يعقدان جلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





الرئيسان السيسي وقيس سعيد يعقدان جلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





الرئيس التونسى يثمن جهود مصر للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضةاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





مصر وتونس تؤكدان الاستمرار فى دعم الشعب الليبى لاستكمال آليات إدارة بلادهاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





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