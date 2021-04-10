بالصور.. وزير التعليم العالي يضع حجر أساس الجامعة التكنولوجية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

وضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، حجر أساس الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية، برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، ولفيف من قيادات الهيئة الهندسية والمحافظة، وعدد من السادة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

وأكد عبدالغفار، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة اعتبارا من العام الجامعي 2019 -2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهي: (القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية).

وأشار عبدالغفار إلى أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية، وذلك بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، موضحاً أن الجامعات الجديدة هي (الجامعة التكنولوجية بسمنود بالغربية، والجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة في الأقصر، والجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر، والجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد).

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الدولة حريصة على تحقيق النهضة الشاملة في كافة المحافظات، موضحًا أن موقع الجامعة الجديد يتوسط العديد من المحافظات مما يجعل الجامعة قادرة على تقديم خدماتها التعليمية إلى قطاع كبير من الطلاب، مؤكدًا أن الإنجازات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحققت بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لا يدخر جهدًا في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.