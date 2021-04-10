طلب إحاطة لوزيرة الصحة بتوفير الأكسجين وأسرَّة العناية لمرضى "كورونا" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التحرك لمواجهة ارتفاع أعداد مصابين فيروس كورونا وارتفاع أعداد الوفيات على مستوى محافظة سوهاج .

وقال قورة، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، إن هناك نقصًا كبيرًا في عدد الأسرة بمستشفيات سوهاج لاستيعاب مصابي فيروس كورونا، ونقصًا حادًّا في أسطوانات الأكسجين والأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج من فيروس كورونا .

وطالب النائب رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الوزيرة؛ للاجتماع والرد على تساؤلاته، خصوصًا في ما يتعلق يتوفير المستلزمات وأنابيب الأكسجين وأسرَّة العناية المركزة بالمستشفيات والأدوية الخاصة بعلاج مرضى فيروس كورونا بمختلف المدن والمراكز والأحياء بمحافظة سوهاج.