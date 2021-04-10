وزير الري: التعنت الإثيوبي هو السبب في فشل مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة أمر غير مقبول، وأن تعنتهم سبب فشل المفاوضات.

وافتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أعمال تطوير وصيانة نادي الري بشارع أبو الفداء بالزمالك، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واستعرض عبد العاطي في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبرى للتعامل مع مثل هذه التحديات، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن التعنت الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات، ومؤكداً على ما أظهرته مصر والسودان من مرونة كبيرة للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. ​