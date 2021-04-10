قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك "أعاده الله على فخامته ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يحفظ سيادته وأن يديم على فخامته الصحة والعافية قائدا لمصرنا الغالية نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في التنمية والازدهار في ظل قيادة سيادته الحكيمة".

واختتم البيان "حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها من كل سوء".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.