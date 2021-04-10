الجنايات تقضي بالإعدام شنقاً لمتهم والمؤبد لأخر في قضية "ثأر بالصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لآخر، في إعادة محاكمتهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، في تبادل إطلاق النار بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغًا في 2013، يفيد بتجدد الاشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى، الأمر الذي دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم ما ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام، وحقنًا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التي لم يكتفِ شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.