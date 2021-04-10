ضبط سايس بطل فيديو التعدي على طفل بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة مقطع فيديو متضمناً قيام سايس بالتعدي على طفل بالدقهلية وتمكن ضبطه.

رصدت المتابعة الأمنية قيام سايس بأحد الميادين بالمنصورة بالتوجه لنيابة قسم شرطة ثان المنصورة وبحوزته مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص؛ حال قيامه بصفع نجله - 8 سنوات داخل سوبر ماركت ، مما أدى إلى سقوطه أرضاً وعلل ذلك لقيام نجله المتعدي عليه بمطالبته بتحريك السيارة قيادة الشخص الذى قام بالاعتداء وذلك لتوقفها خلف سيارة أخرى أمام السوبر ماركت .

وعلى الفور تم تكثيف جهود الأجهزة الأمنية المعنية من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لتحديد مرتكب الواقعة بمقطع الفيديو، حيث تم الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتم تحديده بالفعل، واتخاذا الإجراءات القانونية حياله.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على النفس.