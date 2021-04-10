تحرير 1986 مخالفة تجاوز السرعة و216 مخالفة السير بدون تراخيص اعلى الطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 5124 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1986 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 216 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 مخالفة موقف عشوائي، 48 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.