الأمن العام: ضبط 176 قطعة سلاح ناري و195 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 176 قطعة سلاح ناري، و195 قضية مخدرات، وتنفيذ 78841 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 15 متهمًا، ارتكبوا 5 حوادث متنوعة، 28 متهمًا لممارسة أعمال البلطجة، 274 دراجة نارية مخالفة، 14031 مخالفة مرورية متنوعة، وبالإضافة فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.