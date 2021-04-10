لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.. المرور: سحب 6593 رخصة سيارة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية تطبيق "السحب الإداري" لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها "الداخلية" لتركيب الملصق الإلكتروني، وتمكنت من سحب 6593 رخصة سيارات، خلال 24 ساعة الماضية.

كانت قد انتهت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، في 30 مارس الماضي، كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

ما هي عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؟

نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف مع سحب التراخيص لحين تركيب الملص، للسيارات المخالفة".

ما فائدة تركيب الملصق؟

الملصق الإلكتروني يحمي السيارة ويحافظ عليها من اللصوص أو السطو المسلح من العصابات في الطرقات السريعة والشوارع، مؤكدًا أنه من خلاله يستطيع رجال الأمن تتبع تلك العصابات والقبض على مرتكبي الحادث.

جاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.