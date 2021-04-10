شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي ومحافظ المنيا يفتتحون المركز النموذجي لتجميع الألبان بأبو قرقاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، المركز النموذجي لتجميع الألبان ، بمركز أبو قرقاص، والذي يأتي ضمن تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية".

حضر الافتتاح الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، المهندس اسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص ودكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري ومدير الادارة الزراعية بمركز ابوقرقاص.

يقع المركز يقع داخل الإدارة الزراعية، التابعة لمديرية الزراعة بمركز أبو قرقاص، ومقام على مساحة 175 متر مربع، بتكلفة تصل لحوالي6 مليون جنية، بقوة استيعابية، 10 طن في الحلبة الواحدة، والذي يمكن أن يصل 20 طن.

أجري الحضور جولة تفقدية داخل المركز ، حيث يأتي المركز دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان، والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية، وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج، وكذلك اتاحة إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة، بما يخلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بالمحافظة.

من جانبه ، أكد محافظ المنيا ، أن المركز، يعد منفذ تسويقي، لصغار مربي ومنتجي ماشية الألبان بهدف تقديم الدعم لهم، مما يعود بالفائدة علي المنتج وعلى الدولة بوجه عام، بالإضافة الى تنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان، طبقًا لقواعد واشتراطات صحة سلامة الغذاء، وتوعية وتدريب صغار منتجي الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة، للاهتمام بصحة، ورعاية، وتغذية ماشية اللبن، وأهمية حماية المربى الصغير الذي يمتلك معظم رؤوس الماشية في مصر.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن المركز مزود بمنظومة شيلر تبريد سريع بقدرة 5 طن / الساعة و مزود بعدد 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5طن لبن ، ووحدة غسيل C IB لغسيل و تعقيم خطوط اللبن وكذلك وحدة غلاية تعمل بالسولار المياه الساخنة لغسيل و تعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن ووحدة استقبال الألبان مزودة بميزان حساس ديجيتال لمعرفة وزن كميات اللبن الموردة للمركز بالاضافة الى مولد كهرباء ديزل بالسولار انتاج مصانع الإنتاج الحربي بقدرة 150ك وات احتياطى ، مبادل حراري لتبادل اللبن المورد مع الماء البارد وتانك استالس مملوء بمادة الايثلين جليكون للمساعدة في خفض درجة حرارة اللبن المورد بسرعة الى جانب غرفة تعقيم و تغيير الملابس خاصة بالعاملين بالمركز .