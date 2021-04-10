شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تستدعي عامل مزلقان بعد تصادم قطار بـ«عربة كارو» أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت النيابة العامة في المنيا استدعاء عامل مزلقان قرية ماقوسة لسماع أقواله في حادث تصادم قطار بعربة كارو مساء أمس الجمعة مما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4اخرين.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة المتوفاة في الحادث بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة لتحديد كيفية حدوث الإصابات التي أدت للوفاة فيما توجه فريق من النيابة للمستشفي العام لسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على العربة الكارو التي صدمها القطار لحين صدور قرارات وتصرفات النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث.

وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه رغم تشغيل آلة التنبيه.

وقال مسؤول بالسكة الحديد إن حركة القطارات لم تتعطل جراء الحادث، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه ونتج عن ذلك وقوع الحادث.

وتفقد اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلي محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، رافق المحافظ نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ومسؤولي مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، وهيئة الإسعاف.

كما تابع المحافظ حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، وأطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهاً مسؤولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم اتخاذ كافة الاجرات القانونية.

كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة صرف الإعانات الإجتماعية المقررة بصورة عاجلة. وأعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الطفلة، معربا عن أمنيانه بخالص الشفاء للمصابين.