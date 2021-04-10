شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تستدعي عامل مزلقان بعد تصادم قطار بـ«عربة كارو» أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طلبت النيابة العامة في المنيا استدعاء عامل مزلقان قرية ماقوسة لسماع أقواله في حادث تصادم قطار بعربة كارو مساء أمس الجمعة مما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4اخرين.
وصرحت النيابة بدفن جثة الطفلة المتوفاة في الحادث بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة لتحديد كيفية حدوث الإصابات التي أدت للوفاة فيما توجه فريق من النيابة للمستشفي العام لسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على العربة الكارو التي صدمها القطار لحين صدور قرارات وتصرفات النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث.
وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه رغم تشغيل آلة التنبيه.
وقال مسؤول بالسكة الحديد إن حركة القطارات لم تتعطل جراء الحادث، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه ونتج عن ذلك وقوع الحادث.
وتفقد اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلي محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، رافق المحافظ نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ومسؤولي مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، وهيئة الإسعاف.
كما تابع المحافظ حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، وأطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهاً مسؤولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم اتخاذ كافة الاجرات القانونية.
كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة صرف الإعانات الإجتماعية المقررة بصورة عاجلة. وأعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الطفلة، معربا عن أمنيانه بخالص الشفاء للمصابين.
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