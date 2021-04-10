شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعتمد مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم السبت، إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وافقت على اعتماد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة كمركزا معتمدا للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات (CUIT) بمركز الاختبارات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أن جامعة الوادي الجديد ضمن أول 15 جامعة تحصل معاملها على الاعتماد من وزارة التعليم العالى، مشيرا إلى أن هناك خطة عمل جادة لتصبح جامعة الوادي الجديد بيت خبرة تكنولوجي يقدم خدماته لمجتمع الوادي الجديد بشكل احترافي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد ثابت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن هناك حرص على أن تكون جامعة الوادي الجديد ضمن أولى الجامعات التي تقوم بتطبيق شهادة أساسيات التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة التعليم العالى، مؤكدا حرص رئيس الجامعة على توفير البنية التحتية والتكنولوجية طبقا للمعايير الدولية.