شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يكشف الموقف الراهن إزاء مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وأشار في كلمته، خلال افتتاح أعمال تطوير وصيانة نادي الري بشارع ابو الفدا بالزمالك، إلى أن التعنت الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات.

وأكد على ما أظهرته مصر والسودان من مرونة كبيرة للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبرى للتعامل مع مثل هذه التحديات، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتي تهدف لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

الجدير بالذكر أن نادي الري يمتد على مساحة ٢٣١٠ أمتارمربعة، ويضم النادي مطعما وكافتريا وأكشاكا خدمية، ومنطقة مفتوحة متعددة المناسيب بمساحة ١٧٦٩ مترا مربعا، ومنطقة أطفال بمساحة ٢١٠ أمتارمربعة، وممشي خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد شهد الحفل تكريم الدكتور عبدالعاطى، للفائزين في مسابقة (معلومة، سؤال وجواب) والتي أقيمت ضمن أنشطة مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه (ستارز) الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يشرف على تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط بالوزارة.

كما شهد الحفل أيضاً تكريم عدد من سفراء المياه الشباب بالاضافة لتكريم احد الشباب المبدعين، وذلك تقديراً لجهودهم في زيادة وعي مجتمعاتهم بقضايا المياه.

وقد تم الإعلان عن المسابقة الإذاعية الرمضانية (السر في بير) والتي ينظمها المشروع بالتعاون مع إذاعة الشباب والرياضة، وتهدف لزيادة الوعي بقضايا المياه ومواجهة تحديات ندرة المياه التي تواجهها مصر حالياً، وسوف يتم بث المسابقة يومياً ما عدا أيام الجمعة على إذاعة الشباب والرياضة (١٠٨) إف إم الساعة ١٢:٣٠ ظهراً، وسيتمكن المشاركون من الإجابة عن سؤال الحلقة من خلال الاتصالات الهاتفية وعلى صفحة المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الخارجية الأمريكية دعت، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى الدخول في مفوضات جادة بشأن سد النهضة.

وحذرت الخارجية الأمريكية من أي خطوات أحادية في أزمة سد النهضة.

وحثت الخارجية الأمريكية الأطراف الثلاثة على مواصلة التفاوض حتى التوصل إلى حل.

وأبلغت إثيوبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بتمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة.

وسبق أن أعلنت مصر والسودان، فشل مفاوضات سد النهضة التي عقدت على مدار يومين في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن «جميع الخيارات مطروحة فيما يخص التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي»، لافتا أن «الجميع لا يريد الوصول إلى مرحلة المساس بأمن مصر المائي» وأضاف: «أقول للأشقاء في إثيوبيا، يجب ألا نصل إلى مرحلة المس بالأمن المائي لمصر، لأن جميع الخيارات مطروحة، والتعاون بين الجانبين أفضل».

فيما أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن بلاده «اتخذت إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل».

وقال عباس، في مؤتمر صحفي، إن «السودان يتخذ إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة بينها تخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص».

وحول الأزمة الحدودية مع السودان، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، أن «الخلافات الحدودية مع السودان يجب أن تحل بالطرق السلمية».

وتثير التحركات العسكرية السودانية توترا في العلاقات مع إثيوبيا، التي تنكر أحقية الخرطوم في السيطرة على تلك المساحات، وتمتنع عن وضع العلامات الحدودية، بينما يقول الجيش السوداني إنه استعاد 90% من أراضيه المحتلة بيد الإثيوبيين.

من جانبه، انتقد وزير الموارد والري السوداني، ياسر عباس موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.

وقال خلال تصريحات له اليوم: «إن بلادنا ستحمي مصالحها وسلامة مواطنيها بكل الخيارات الممكنة وفق القانون الدولي ضد أي إجراء أحادي بخصوص سد النهضة».

وتابع: «إثيوبيا برفضها الوساطة الرباعية، تعمل على شراء الوقت والشروع في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق».

وذكر وزير الري السوداني أن الوساطة الرباعية تعني تقريب وجهات النظر وتقوية الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، ونبه وزير الري السوداني أنه لا يمكن للوسطاء في قضية سد النهضة أن يحلوا محل المفاوضين كما تدعي إثيوبيا.

وفي آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة، اجتمع وزراء خارجية وري الدول الثلاث، في العاصمة الكونغولية «كينشاسا»، خلال يومي 4 و5 إبريل الجاري، فيما لم تحقق الاجتماع تقدمًا ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وتصر إثيوبيا على الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل، فيما ترفض كل من مصر والسودان أي إجراء أحادي فيمات يخص السد دون التوصل لاتفاق.