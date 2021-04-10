شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس عن أهمية اكتشاف المدينة المفقودة: الأقصر لن يكون فيها مكان فارغ من كثرة السياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس إن المدينة المفقودة تحت الرمال «صعود آتون»، التي تم اكتشافها مؤخرًا، هي التي كانت تنتج كل ما له علاقة بالحياة داخل قصور أمنحتب الثالث.

أضاف زاهي حواس خلال تصريحات تلفزيونية، أن «هذه المدينة هي التي كانت تنتج الطوب اللبن التي تستخدم في بناء القصور، والتي تم استخدامها في بناء معبدأمنحتب الثالث الواقع في كوم الحيتان حيث يتطابق حجم الطوب اللبن الموجود في المدينة، والموجود في المعبد».

أوضح زاهي حواس : «هذه المدينة كانت تنتج الأطعمة التي تقدم كقرابين طازجة أمام الآلهة داخل المعبد، وكانت أهم إلهة يتم عبادتها هي الإلهة حتحور إلهة الحب والجمال».

تابع: «عندما اكتشف الدكتور خالد العناني المومياوات الذهبية في شوارع القاهرة انقلبت الدنيا، فيما دخل هذا الكشف أمس في كل مكان في كل صحيفة في الدنيا وانتقل على الهواء في كل دول العالم وبلا شك سيكون له تأثير كبير جدًا وأتوقع في أكتوبر القادم أن الأقصر لن يكون بها مكان فارغ من كثرة السياح لأن السياحة تمثل شيء مهم لدى 90% من الشعب المصري».