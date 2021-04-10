شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يناقش تطوير وتجميل ٤ ميادين بقليوب وبنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت، اجتماعا لمناقشة مقترح لتطوير وتجميل ميدان العاشر بقليوب وميادين المحطة ووابور الثلج وكاميليا بمدينة بنها، بحضور مسئولي المكتب الهندسي الاستشاري و الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، ورئيسيا مدينتي قليوب وبنها.

ناقش المحافظ أعمال تطوير ميدان العاشر والتي تحتوي علي انشاء لاند سكيب ومسطح اخضر بالجزيرة الوسطي وانشاء أعمدة إنارة بشكل جمالي وأماكن لانتظار واستراحات للمواطنين وأماكن مخصصة للاعلان وتشجير الميدان بالكامل بالنخيل وشجر الاكاسيا والجميلة الخضراء، كما سيتم توسعة الميدان لمنع التكدسات المرورية وتسيير حركة مرور السيارات خصوصا مع غلق المزلقان ووجه المحافظ بسرعة البدل في تنفيذ المقترح والعمل بالتوازي مع أعمال الرصف وعمل التحويلات المروريه اللازمة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال ميدان كامليا والمحطة ووابور الثلج حيث تم عمل لاند سكيب ومسطح اخضر أيضا للميادين بالكامل وعمل تحويلات مرورية جديدة تسهم في تسيير الحركة المرورية وانشاء باكيات للباعة الجائلين والشباب واستغلال المنطقة بالكامل في الأنشطة التجارية لمنع العشوائيات وظاهر ة الافتراش في الشارع العام وأكد المحافظ علي ضرورة مراعاة المظهر الحضاري للميدان ليليق بعاصمة المحافظة.

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا مع أحد المكاتب الاستشارية لمناقشة مقترح لتطوير وتجميل ميدان العاشر بقليوب وميادين المحطة ووابور الثلج وكاميليا بمدينة بنها