شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف آخر أعماله في رمضان وكواليس مسلسل «فارس بلا جواز» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان مصطفى قمر، آخر أعماله المرتقبة في شهر رمضان وحقيقة غيابه الفترة الماضية.

ونفى قمر خلال لقائه الإعلامية رضوى نبيل مراسلة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت، على هامش افتتاح «قمر أكاديمي» ما تردد عن غيابه عن الفن لفترة، مؤكدا أنه يعمل بتريث فقط دون غياب بشكل كامل.

وأضاف أن آخر أفلامه كان «فين قلبي» وألبوم «ضحكت ليا» وقبل شهور قليلة قدم ألبوم «لمن يهمه الأمر 2».

وعن مسلسله «فارس بلا جواز» المقرر عرضه على شاشة صدى البلد في رمضان، قال إن المسلسل مصنف كـ«لايت كوميدي»، مضيفا أنه يحب ذلك النوع من الفن الذي قدمه منه عدة أفلام قبل ذلك.

وتابع أن المسلسل يضم مجموعة من الفنانين الكوميديين مثل الفنان محمد ثروت والفنان طارق الإبياري، بالإضافة إلى ضيوف الشرف كالفنان صلاح عبدالله والفنان بيومي فؤاد وأوس أوس وابنه تيام قمر، معربا عن سعادته بالعمل والمشاركين فيه.

وأشار إلى أن سيقدم أيضا برنامج مع مجموعة من الفنانين على إحدى القنوات الفضائية، مؤكدا أن تلك الفترة تشهد نشاط فني له.

حول برنامجه المرتقب، قال إن عدد من الفنانين والفنانات سيشاركونه تقديم البرنامج مثل الفنانة غادة عادل والفنانة نور بالإضافة إلى الفنان محمد الشرنوبي والفنان كريم فهمي.