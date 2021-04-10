شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع استعدادات مديرية التموين لاستقبال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استعدادات مديرية التموين لاستقبال شهر رمضان المبارك، موجهاً بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال، والمنشآت التجارية لضبط الأسعار وللتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، بتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة في الأسواق، لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط، ولمحاربة جشع التجار ولضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق، فضلا عن تكثيف الحملات الدورية لمتابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمواجهة زيادة الاستهلاك، وتوفير كافة الاحتياجات لجمهور المواطنين.

ومن جانبها، أوضحت وكيل وزارة تموين، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات استعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، منها تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لتلقي شكاوي المواطنين، على التليفونات الخاصة بالمديرية أرقام 0552302424 – 0552303682 – 0552318268، وشن حملات تفتيشية لحل شكاوى المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تموينية بالمراكز وعددها 19 إدارة تموينية، وكذلك بالمكاتب التموينية وعددها 127 مكتب تمويني، بالإضافة إلى مراكز الخدمة الموجودة بمختلف مراكز المحافظة.

وأضافت أنه يوجد بالمحافظة 2520 مخبز بلدي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لضمان توفير الخبز للمواطنين بالأوزان والمواصفات القانونية وطبقاً للمواعيد المحددة والمعتمدة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار، مع الإعلان بواجهة كل مخبز بتلك المواعيد بخط واضح للمواطنين، وذلك تحت إشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها.

كما تقوم المديرية بتكثيف الرقابة على أصحاب المطاحن، للتأكد من استلام أصحاب المخابز للدقيق التمويني طبقا للمواصفات والأوزان القانونية، والتنسيق مع ادارة شركة الجملة والمجمعات والجمعيات الإستهلاكية بالمحافظة، بهدف طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية، وللتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بجودة عالية وبأسعار مخفضة. وأشارت إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيزات معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق وجميع المراكز والقري، بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية لعرض جميع السلع الغذائية بجودة وبأسعار مخفضة، مؤكدة أنه يتم تكثيف الحملات على التجار التموينين ومشروع جمعيتي، للتأكد من وجود الأرصدة الكافية من السلع التموينية اللازمة للمواطنين بالأسعار المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.