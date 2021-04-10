شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل نظيره التونسي قيس سعيد في قصر الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره التونسى قيس سعيد صباح السبت بمقر قصر الاتحادية حيث أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف السلام الجمهوري لكلا البلدين.

وقد استعرض الرئيس السيسي ونظيره التونسي حرس الشرف المصطف لتحيته.

وكان في استقبال الرئيس التونسي عدد من كبار رجال الدولة.

وقد التُقطت الصور التذكارية للرئيسين داخل قصر الاتحادية.