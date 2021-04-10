شكرا لقرائتكم خبر عن أهم كشف أثري بعد مقبرة أخناتون .. زاهي حواس يكشف تفاصيل اكتشاف المدينة المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور زاهي حواس أن المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمي «صعود آتون»، تعد أضخم وأكبر مدينة سكنية عُثر عليها حتى الآن.

أضاف «حواس» خلال تصريحات تلفزيونية، أن «أطلقنا على المدينة اسم المدينة الذهبية لأنها أنشئت في العصر الذهبي لمصر وأطلقنا عليها أيضًا المدينة المفقودة لأنها كانت مفقودة ولم يكن أحدًا يعلم عنها أي شيء».

أوضح: «هذه المدينة اسمها إشراقة آتون، وهي تتضمن ثلثا أحياء كاملة مبنية من الطوب اللبن وبها منطقة سكنية وأيضًا بها منطقة لتخزين اللحوم»، مضيفًا «وعثرنا على نص يتحدث عن العام 37 من حكم الملك أمنحتب الثالث والذي يتحدث عن اللحوم التي تزن 10 كيلو ونصف والتي ذُبحت في منزل شخص يُدعى خع وهو مدير القصر الملكي للملك أمنحتب الثالث».

تابع: «اكتشفنا أيضًا معبد اخناتون لم يعثر عليه حتى الآن، ومنطقة لصناعة الطوب اللبن، كما تم اكتشاف منطقة زجزاج تبرز عناصر معمارية مهمة في الدولة الحديثة بالإضافة إلى كميات ضخمة من الأحجار الكريمة والأحجار النصف كريمة ومجموعة من الخواتم والتماثيل الصغيرة للملكة تي أحب زوجة للملك أمنحتب الثالث».

استكمل: «كمية الفخار التي تم استخراجها من المنطقة تدل على علاقة مصر بالعالم الخارجي»، مشيرًا إلى أن هذا الكشف يعد أهم كشف بعد مقبرة توت عنخ آمون.

وأشار إلى أن بعض المغرضين يشيعون بأن هذا الكشف تم اكتشافه سابقًا، مؤكدًا أن هذه المعلومة عارية تمامًا من الصحة حيث يتم اكتشافه لأول مرة.