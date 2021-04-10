شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سائق وإصابة ٣ سائحين في تصادم أتوبيس بنقل بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى سائق أتوبيس سياحي مصرعه وأصيب ٣ سائحين أجانب ومرشد سياحي مصري بإصابات متفرقة في حادث تصادم مع سيارة نقل بطريق سفاجا- الغردقة، تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي وتولت النيابة التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا اليوم السبت بتصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل، على الفور دفع الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف فرع البحر الأحمر بـ 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث حيث تبين مصرع سائق الأتوبيس وإصابة 3 سائحين من الجنسية البلغارية ومرشد سياحي مصري ورفض سائحان الانتقال للمستشفى لعدم خطورة حالتهما.

فيما أعادت إدارة مرور البحر الأحمر الحركة المرورية لطبيعتها بالكيلو 14 طريق سفاجا الغردقة وتمت إزالة آثار الحادث.