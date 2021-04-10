شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الكراكة مهاب مميش بعد وصولها بحيرات الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت صباح اليوم الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط والممولوكة لهيئة قناة السويس، محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "XIANG RUI KOU"، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، إلى منطقة بحيرات الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

ويقدم ”الخليج 365”، 10 معلومات عن الكراكة الأحدث والأكبر فى الشرق الأوسط بعد انضمامها للأسطول البحرى لقناة السويس.

-بدأت رحلة بناء الكراكة مهاب مميش، بعد أن وقعت هيئة قناة السويس عقدًا مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين، هما الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوى، لينضمان إلى أسطول الكراكات بهيئة قناة السويس، بقيمة 300 مليون يورو، وقدرة كلية تبلغ 29190 كيلو وات إضافة إلى حفار بقدرة 4800 كيلو وات ما يمكنهما من العمل طوال 24 ساعة يوميًا وفى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية.

-جاءت خطوة بناء وشراء الكراكة مهاب مميش، تنفیذًا لتوجیھات الرئیس عبد الفتاح السیسي بالعمل على تعظیم أصول ھیئة قناة السويس وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لھا ضمن استراتیجیة الھیئة 2023.

- الكراكة مهاب مميش هي أحدى معدات الحفر المتطورة التى تستخدمها قناة السويس في تطهير المجرى الملاحي من رواسب الرمال والطين، وتسهم في توسعة وتعميق القناة، كما تساهم فى تعويم أى سفينة جانحة فى القناة.

-بدأت الكراكة مهاب مميش رحلتها فى البحر الأسبوع الماضى فى طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسى وفنيى هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

-إجراءات فصل الكراكة مميش عن السفينة بعد وصولها بحيرات الإسماعيلية تتم تحت إشراف ومتابعة من هيئة قناة السويس وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

- تتمتع الكراكة مهاب مميش بمواصفات فنية قوية، وتعد ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طولها 147.4مترًا، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات.

-يصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش، 35 مترًا، وهي مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

- الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أكد على أن أسطول الكراكات يعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، والضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ ٢٤ مترًا والذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية والتكريك، مشيرًا إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة، ليمتد للمشاركة في أعمال تطوير الموانئ المصرية وتطهير البحيرات.

-تعمل شركة IHC الهولندية على تدشين كراكة أخرى لصالح قناة السويس، وهى الكراكة "حسين طنطاوي"، وهي تطابق المواصفات الفنية للكراكة مهاب مميش، ويبلغ إجمالي تكلفة الكراكتين حوالي 300 مليون يورو.

-من المقرر وصول الكراكة الأخرى "حسين طنطاوى" أغسطس المقبل، وتعدان الكراكة مهاب مميش و"حسين طنطاوى"، الأكبر بالشرق الأوسط حيث يصل طولهما 147.5 متر، ويعملان فى أعماق 35 مترًا.