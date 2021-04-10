شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة المصرية - التونسية بقصر الاتحادية بين الرئيسين السيسى وقيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، بقصر الاتحادية، الرئيس التونسي قيس سعيد، الذى يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.

وانطلقت قبل قليل، القمة المصرية- التونسية للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.