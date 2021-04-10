شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس التونسى بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذى حل ضيفاً عزيزاً على مصر فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية- التونسية اليوم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.