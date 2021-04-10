شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة مصرية تتعرض للتنمر بألمانيا بسبب الحجاب ووزيرة الهجرة تدعمها تليفونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع نوران حسنين، الفتاة المصرية المقيمة فى ألمانيا والتى تعرضت للتنمر من إحدى الشركات التى تقدمت للعمل بها بسبب ارتدائها الحجاب، مؤكدة أن وزارة الهجرة تتابع ما حدث لها وأنه طبقا للإجراءات القانونية فى ألمانيا فسيتم اتخاذ كافة الطرق الممكنة لمحاسبة الشركة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السفيرة نبيلة مكرم أكدت للفتاة ، أن الدولة المصرية تعمل على حماية ورعاية حقوق المصرى والمصرية بالخارج، لافتة إلى سعادتها بموقف الجالية المصرية ووقوفها بجانب نوران فى إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" التى أطلقتها وزارة الهجرة بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا العام الماضى لتوفير الجاليات المصرية الدعم للمصريين العالقين.

فيما أعربت نوران حسنين عن سعادتها بتواصل السفيرة نبيلة مكرم معها وشعورها بوقوف وطنها بجانبها ووقوف الجالية المصرية بجانبها أيضا، مؤكدة أنها فخورة بأنها مصرية وأن لها سند وهذا يحفزها لأن تكون خير ممثل لوطنها بالخارج.

يذكر أن نوران حسنين، صاحبة 28 عامًا، أنهت درجة الماجستير من ألمانيا فى الهندسة المعمارية (جامعة أنهالت فى ديساو)، وعملت لمدة عام تقريبًا فى برلين، وحدثت الواقعة عند تقدمها للوظائف بإحدى الشركات، وتلقت بريدًا إلكترونيا لإجراء مقابلة عبر الإنترنت، وقبل المقابلة بيوم واحد أرسلت لها الشركة أنه تم رفضها بسبب ارتدائها الحجاب، ولا يمكنهم قبول فتاة ترتدى الحجاب فى الشركة التى تتعامل مع العملاء.