شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 6.5جنيهات.
-الكوسة بـ 9.5 جنيهات.
-الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ 7.5 جنيهات.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 .
-الليمون بـ 25 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها.
-التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 9 جنيه.
-اليوسفى بـ 9.5جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26جنيها.
- البسلة بـ 8جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيه.