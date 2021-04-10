شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر يوجه بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال الطرق بالمدينة، والتي تشمل توسعة مدخل المدينة وأعمال رفع كفاءة وتطوير وتوسعة طرق الحي الأول بالكامل.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ استكمال المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للشارع الرئيسي من ميدان الجامعة الروسية وحتى ميدان السنترال، ليكون عرض الحارة الرئيسية 13 متراً ونصف، بعد أن كانت بعرض 7 أمتار، وكذا حارة الخدمة بعرض 9 أمتار، وعمل ميدان عند تقاطع الشارع الرئيسي مع شارع مركز الشباب بعد توسعته للقضاء على زحام السيارات بهذه المنطقة الحيوية.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ أيضاً رصف الشارع أمام المركز الطبي، وذلك بعد عمل التوسعة اللازمة له، مؤكداً سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.