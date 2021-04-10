شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام التونسى يبرز الزيارة الأولى للرئيس قيس سعيد إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحف ومواقع إخبارية تونسية أحداث وفعاليات زيارة الرئيس التونسى، قيس سعيد، إلى مصر، والتى بدأت أمس الجمعة وتستمر ثلاثة أيام.

البداية كانت من موقع "موزاييك" الذى سلط الضوء على القيمة التاريخية والآثرية لمصر، ونشر تفاصيل زيارة الرئيس للمواقع الآثرية بالصور، حيث إطلع على مكونات المتحف القومي للحضارة المصرية الذى تم افتتاحه مؤخرا، فضلا عن زيارة مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبى.



موقع الإذاعة التونسية موزاييك

وأردف الموقع أن زيارة الرئيس قيس تندرج فى إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

كما أشارت صحيفة "الشروق"التونسية إلى أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس قيس لمصر حاليا والمواقع الآثرية التى التقط بها الصور التذكارية.



الشروق التونسية

وتناول موقع تونس الرقمية أيضا أنباء زيارة الرئيس التونسى إلى مصر، والتى تأتى ترسيخا للعلاقات التاريخية بين البلدين.



موقع تونس الرقمية

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم السبت، بقصر الاتحادية الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي وصل القاهرة بعد ظهر أمس الجمعة.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - التونسية، اليوم، التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.