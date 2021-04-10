شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أكبر صفقة شراء عربات قطارات بضائع ومخطط توريدها × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت هيئة السكة الحديد لشراء أكبر صفقة عربات بضائع فى تاريخها، تزامنا مع عملها على إنهاء إجراءات شراء 100 جرار لتدعيم قوة جر قطارات البضائع بالهيئة بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا آخرين لتشغيلها فى قطر قطارات البضائع.

ويقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن صفقة عربات البضائع الجديدة كالتالى:

1ـ السكة الحديد تعاقدت مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من أجل تصنيع وتوريد الـ 1000 عربة بضائع

2ـ العربات الجديدة ستضم طرازات مختلفة

3ـ صفقة عربات البضائع ستضم عربات سطح لنقل الحاويات القادمة عبر الموانئ تماشيا مع خطة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكة الحديد

4ـ العربات الجديدة ستضم عربات نقل للغلال

5ـ ستضم أيضا 300 عربة كشف قلاب ستدخل الخدمة بالسكة الحديد لأول مرة فى تاريخها وستكون بديلة ومماثلة لسيارات النقل الثقيل ذات القلاب

6ـ ستضم أنواع أخرى تتماشى مع البضائع التي تعتزم هيئة السكة الحديد التوسع فى نقلها عبر القطارات ضمن خطة الدولة فى التوسع لنقل البضائع بالقطارات سواء عبر شبكة السكة الحديد القائمة أو شبكة خطوط القطارات السريعة التى تعمل الدولة على تنفيذها

7ـ تكلفة صفقة عربات البضائع تتخطى الـ 3.2 مليار جنيه

8ـ سيتم تصنيع الصفقة بالكامل محليا فى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع

9ـ هيئة السكة الحديد تعمل على تنفيذه خطة متكاملة لتطوير قطاع البضائع بها حتى 2030 ليساهم فى وقف خسائر الهيئة وتحويلها إلى مرفق يحقق أرباح

10- مخطط توريد الصفقة بالكامل خلال 4 سنوات