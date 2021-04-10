شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة قلب مفتوح لطفل بمستشفيات الهيئة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد فى إجراء جراحة قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى مختلف محافظات تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد لتحقيق أهدافه بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المنتفعين على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير الدولية.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم، أن حالة الطفل هى الأولى من نوعها التى يتم تحويلها بالتعاون بين فريق رضاء المنتفعين التابع للهيئة فى محافظتى بورسعيد والأقصر، حيث إن حالة الطفل الصحية كانت صعبة الغاية، وتحتاج إلى تدخل طبى سريع، وهو ما ترتب عليه التنسيق الفورى لإحالته وإنقاذ حياته على يد فريق من أمهر الأطباء بمستشفى النصر التخصصى كبرى مستشفيات علاج أمراض القلب والتابع للهيئة ببورسعيد.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة الصحية للطفل كانت صعبة ومعقدة للغاية، حيث كانت أجريت له عملية قلب مفتوح سابقة منذ 4 سنوات، وظلت حالته الصحية غير مستقرة وفى حالة إعياء مستمر، وأنه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل هذه المرة تبين أنه يعانى من ضيق بالصمام الميترالى نتيجة هبوط غشاء فوق الصمام، إضافة إلى ارتجاع شديد بالصمام الثلاثى للقلب؛ مما أدى إلى تضخم فى عضلة البطين الأيمن وارتفاع ضغط الشريان الرئوى وتدهور الحالة الصحية للطفل.

وتابعت: أنه على الفور تم تجهيز الطفل لإجراء العملية، وتم استئصال الغشاء فوق الصمام الميترالى بالقلب، وكذلك استبدال الصمام الثلاثى بصمام آخر نسيجي، مؤكدة استقرار الحالة الصحية للطفل بعد الجراحة، واختفاء التضخم فى عضلة البطين بقلب الطفل وعودة ضغط الشريان الرئوى إلى معدلاته الطبيعية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحقيق مشروع التأمين الصحى الشامل التغطية الصحية الشاملة لجميع المنتفعين بجودة وكرامة ودون تمييز، بما يسهم فى تخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لأهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى توفير التأمين الصحى الشامل نحو 2300 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين تغطى كافة احتياجاتهم الطبية وتقدم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

ولفت السبكي، إلى أن الخدمات الطبية تشمل تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، ومؤكدًا أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.