شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 77 رحلة جوية تقل 6038 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم السبت، 77 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 6038 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق رحلات مصر للطيران الـ 77، اليوم إلى 49 وجهة دولية إلى كل من "بيروت، نيويورك، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، لندن، دبي، باريس، جنيف، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، أثينا، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، دار السلام، عنتيبي، أديس أبابا"، و25 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6038 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا، فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.