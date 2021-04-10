شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا غدا الأحد، الدورة 177 لمجلس الأكاديمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأعضاء المجلس وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهراً في قاعة المؤتمرات الرئيسية بالأكاديمية.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020 (جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، كما سيتم الإعلان عن جوائز الرواد، وجوائز المرأة لعام 2020، وجوائز شباب الباحثين الآفارقة لعام 2021، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنوياً.

وعلى جانب آخر، كان المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أصدر مؤشر البحث العلمي الشهرى لشهر أبريل، وهو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا حيث كشف وجود 8525 متسابقا خلال آخر 5 أعوام ضمن مسابقة "مختبر الشهرة" التى ترعاها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كشريك وطنى بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطاني.

وذكرت أكاديمية البحث العلمى، أن عدد المتقدمين ارتفع من 1779 عام 2017 إلى 1824 متسابقا فى عام 2021 على الرغم من ظروف فيروس كورونا، وتعد مسابقة مختبر الشهرة إحدى أكبر مسابقات التواصل العلمى فى العالم، وتهدف إلى تنمية قدرات العلماء والمهندسين الشباب للاندماج مع الجهات المعنية والجماهير، وقد بدأت المسابقة فى مصر منذ عام 2009.