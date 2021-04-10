أمطار ورياح وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم السبت، وقالت إن الطقس سيكون لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري، ومائلا للبرودة على مناطق السواحل الشمالية، وسيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس، ستكون باردة خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومائلة للبرودة على مناطق السواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية على فترات بنسبة 20% على فترات متقطعة، مع نشاط لحركة الرياح الباردة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية وجنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح على كافة المناطق الجمهورية، وطالبت المواطنين باتخاذ كافة التدابير الممكنة لمواجهة التغيرات التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 10 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات.

القاهرة: الكبرى 21 والصغرى 13 درجة.

الإسكندرية: الكبرى 18 والصغرى 14

وداي النطرون: الكبرى 20 والصغرى 13

طنطا الكبرى: 20 والصغرى 13

شبين الكوم: الكبرى 20 والصغرى 13

دمنهور: الكبرى 19 والصغرى 14

بلطيم: الكبرى 19 وال صغرى14

مطروح: الكبرى 18 والصغرى 12

السلوم: الكبري 17 والصغرى 10

سيوة: الكبرى 20 والصغرى 7

بورسعيد: الكبرى 19 والصغرى 14

دمياط: الكبرى 19 والصغرى 14

الزقازيق: الكبرى 21 والصغرى 14

المنصورة الكبرى 20 والصغرى 13