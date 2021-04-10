شكرا لقرائتكم خبر عن حصول «الميكروسكوب الإلكتروني» و«المعمل الميكروبيولوجي» بجامعة الإسكندرية على الاعتماد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار فريق رسمى من الاعتماد الدولى للمعامل التابع لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالقاهرة، جامعة الاسكندرية السبت، بحضور الدكتور كمال متولى مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة رشا الشنيطى المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

جاءت الزيارة بهدف تسليم وتسلم مشروعان اعتماد دولى للمعامل، وهما معمل الميكروسكوب الالكترونى بكلية العلوم، ومعمل الميكروبيولوجى بمعهد البحوث الطبية، كذلك تقديم الدعم الفنى لمشروعين آخرين جارى العمل بهما وهما معمل وحدة متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي بالمعهد العالى للصحة العامة، ومعمل القياسات الدقيقة والاختبارات الرقمية بكلية طب الأسنان .

وذكرت جامعة الإسكندرية، أنه يوجد بها 11 معمل معتمد دولياً طبقاً للمواصفة الدولية 17025 للمعامل العلمية، و15189 للمعامل الطبية، حيث تشارك هذه المعامل في القيام بمشروعات لخدمة المجتمع والبحث العلمى بالجامعة، وأنه يجرى حالياً تنفيذ 5 مشروعات الاعتماد الدولى للمعامل، بالإضافة إلى أنها تقدم جميع التسهيلات الإدارية المتاحة لتنفيذ تلك المشروعات وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للحصول على مزيد من المشروعات.

حصول مشروعى "الميكروسكوب الالكترونى" و"المعمل الميكروبيولوجي" بجامعة الإسكندرية على الاعتماد الدولي .. والحصيلة ترتفع لـ 11 (صور)

بدوره، أشاد فريق الاعتماد بأداء جامعة الإسكندرية في تنفيذ المشروعات التي حصلت عليها، وقدموا بعض المقترحات لتحسين الأداء كربط المعامل من حيث الأجهزة بالاختبارات التي تقدمها.