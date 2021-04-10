شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل ٣٣ رحلة سياحية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تفاصيل جدول التشغيل للرحلات الجوية بمطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر أنه من المقرر استقبال ٣٣ رحلة سياحية أسبوعيا بداية من السبت بينها ١٢ رحلة من بولندا و١٠ رحلات من أوكرانيا و٥ رحلات من التشيك و٢ رحلة من سويسرا و١ من رومانيا و١ ليتوانيا و٢ مصر للطيران.

وحصل مطار مرسى علم الدولى على شهادة وخاتم الاعتماد الصحى للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولى ACI، وذلك في إطار برنامج الاعتماد الصحى للمطارات AHA.

وأكد مسؤولو المطار أن هذا الإنجاز الجديد جاء ليعكس مدى تفانى وإخلاص وجهود العاملين داخل المطار خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا. وإن هذه الشهادة تعد بمثابة ثقه كبرى واطمئنان لجدية التزام المطارات المصرية، بتطبيق المعايير الدولية وضوابط السلامة الصحية بشكل جاد وحازم وبصورة صحيحة تساهم في دفع معدل نمو الرحلات الجوية والحركة السياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

وجاءت شهادة الاعتماد بعد تقييم التدابير الصحية والوقائية التي تم تطبيقها داخل المطار من أجل صحة وسلامة المسافرين والعاملين في مختلف مواقع العمل، وتوفير مناخ آمن للسفر وأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية في هذا الشأن، وهو يعد بمثابة طفرة كبيرة بمنظومة المطارات المصرية السياحية خلال الآونة الأخيرة عقب حصول المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني على تلك الشهادة الهامة للغاية.