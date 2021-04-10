شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث بحادث تصادم فى البحيرة بين «توك توك» وسيارة نقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث فى حادث تصادم بين «توك توك» وسيارة نقل فى نطاق مركز حوش عيسي فى محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة البحيرة إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسي بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و«توك توك» على طريق قرية الشعراوي فى نطاق المركز، ووجود متوفين ومصاب.

أسفر الحادث عن وفاة «رأفت .هـ» 53 سنة، و«عيد .ح» 36 سنة، وهما يقيمان فى إحدي مركز حوش عيسي، كما أصيب «محمود .ر» 21 سنة، ويقيم أيضًا بنطاق المركز بجرح فى الوجه وسحجات وكدمات متفرقة واشتباه فى كسر بفقرات الظهر.

تم نقل الجثتين إلي ثلاجة حفظ الموتي فى مستشفى حوش عيسي المركزي والمصاب إلي ذات المستشفى للعلاج، وتم عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.